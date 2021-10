Meteo, tutto in paese nella morsa del freddo: attesi forti temporali (Di venerdì 8 ottobre 2021) Meteo, la forte instabilità atmosferica caratterizzerà la giornata di oggi: previsioni e temperature nelle varie città italiane. Un cielo in tempestaContinua nella giornata di oggi il drastico calo delle temperature e un peggioramento delle condizioni climatiche in tutta Italia. Oltre a un ciclone in azione al Sud, inizieranno a soffiare venti freddi di Bora, Grecale e Tramontana. A Nordi ci sarà un leggero aumento della pressione infatti la giornata sarà caratterizzata da un tempo prevalentemente asciutto anche se il cielo potrà presentarsi spesso molto nuvoloso o coperto. Nuvolosità diffusa soprattutto nelle ore mattutine ma non sono associate precipitazioni consistenti. Siamo anche su Telegram: seguici per tutte le novità! La giornata di oggi sarà invece caratterizzata da un tempo più instabile sulle regioni ... Leggi su vesuvius (Di venerdì 8 ottobre 2021), la forte instabilità atmosferica caratterizzerà la giornata di oggi: previsioni e temperature nelle varie città italiane. Un cielo in tempestaContinuagiornata di oggi il drastico calo delle temperature e un peggioramento delle condizioni climatiche in tutta Italia. Oltre a un ciclone in azione al Sud, inizieranno a soffiare venti freddi di Bora, Grecale e Tramontana. A Nordi ci sarà un leggero aumento della pressione infatti la giornata sarà caratterizzata da un tempo prevalentemente asciutto anche se il cielo potrà presentarsi spesso molto nuvoloso o coperto. Nuvolosità diffusa sopratnelle ore mattutine ma non sono associate precipitazioni consistenti. Siamo anche su Telegram: seguici per tutte le novità! La giornata di oggi sarà invece caratterizzata da un tempo più instabile sulle regioni ...

