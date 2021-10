McDonald’s in fiamme ad Alessandria, dipendenti e clienti evacuati (Di venerdì 8 ottobre 2021) . Per motivi tutti da accertare, nella struttura è divampato un grosso incendio che ha costretto all’evacuazione immediata di dipendenti e clienti del locale. Fortunatamente i pompieri sono riusciti nel loro intento prima che le fiamme andassero fuori controllo e non è stato necessario l’intervento dei sanitari del 118. Attimi di paura oggi in un ristorante McDonald’s ad Alessandria quando un improvviso incendio è divampato nella struttura costringendo tutti i presenti a una fuga precipitosa verso l’esterno in attesa dell’arrivo dei pompieri. L’episodio nel primo pomeriggio di giovedì 7 ottobre, nel fast food di via Giordano Bruno che al momento dell’accaduto era in piena attività essendo orario di pranzo. Erano circa le 13 infatti quando, per motivi tutti da accertare, nella struttura è divampato un ... Leggi su limemagazine.eu (Di venerdì 8 ottobre 2021) . Per motivi tutti da accertare, nella struttura è divampato un grosso incendio che ha costretto all’evacuazione immediata didel locale. Fortunatamente i pompieri sono riusciti nel loro intento prima che leandassero fuori controllo e non è stato necessario l’intervento dei sanitari del 118. Attimi di paura oggi in un ristoranteadquando un improvviso incendio è divampato nella struttura costringendo tutti i presenti a una fuga precipitosa verso l’esterno in attesa dell’arrivo dei pompieri. L’episodio nel primo pomeriggio di giovedì 7 ottobre, nel fast food di via Giordano Bruno che al momento dell’accaduto era in piena attività essendo orario di pranzo. Erano circa le 13 infatti quando, per motivi tutti da accertare, nella struttura è divampato un ...

