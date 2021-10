Masters1000 Indian Wells oggi | orari 8 ottobre | tv | programma | streaming | italiani in campo

(Di venerdì 8 ottobre 2021) Terza giornata di gioco ad. Nel Masters 1000 maschile si completano i match del primo turno, con tre azzurri pronti a scendere in. Lorenzo Musetti affronterà lo spagnolo Albert Ramos-Vinolas, mentre Gianluca Mager e Roberto Marcora se la vedranno rispettivamente con Marton Fucsovics e Pedro Martinez. Fari puntati anche sul torneo di doppio con la coppia formata da Matteo Berrettini e Jannik Sinner. Inanche al femminile con i primi match del secondo turno. Torna Jasmine Paolini, che incontrerà la belga Elise Mertens. Qui di seguito ilcompleto., ORDINE DI GIOCO MASTERS 1000(8) STADIUM 1Dalle 20.00 P. Martic (Cro) vs I. Swiatek (Pol) M. Kostyuk (Ukr) vs S. Halep (Rou) C. ...

Marcora, invece, l'ha spuntata nel derby tricolore che lo contrapponeva a Matteo Viola (n.294 ATP). Per il 208 del mondo è arrivato un successo per 6 - 2 7 - 5. Una prima frazione ben gestita dal ...20.00 Tennis,Wells: primo turno - Diretta tv su Sky Sport Uno (201) e su Sky Sport Tennis (205), live streaming su Sky Go e su NOW. ( Caruso - Svajda, quarto match e inizio ...Home; Tennis News; Roger Federer; Dopo lo stop imposto dalla pandemia, il Masters 1000 di Indian Wells torna finalmente a popolare il Tour ATP. Per la prima volta in 21 anni, nell ...Si preannuncia una contesa piuttosto equilibrata nonostante i favori del pronostico non siano dalla parte dell'italiano. IL TABELLONE IL MONTEPREMI La sfida andrà in scena nella giornata di giovedì 7 ...