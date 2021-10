Mancini: «Al primo allenamento ho capito chi era Mourinho. Sul rinnovo…» (Di venerdì 8 ottobre 2021) Gianluca Mancini, difensore della Roma, ha parlato a Il Messaggero: queste alcune sue dichiarazioni Gianluca Mancini, difensore della Roma, ha parlato a Il Messaggero. Le sue parole. primo allenamento – «primo giorno di allenamento: Mourinho ci riunisce davanti a un maxischermo e ci fa notare una situazione tattica del passato da non ripetere più. Ecco, li ho capito chi avevamo davanti e mi sono acceso. Da quel momento siamo andati a mille. Fissando l’immagine di quell’errore ha subito stabilito un paletto e un punto di ripartenza. È un leader. Alza il livello. Incroci il suo sguardo e subito ti viene di dare di più. È una fortuna averlo. Quando lo hanno annunciato, eravamo elettrizzati». RINNOVO – «Non è una priorità, ma a Roma mi ci vedo ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 8 ottobre 2021) Gianluca, difensore della Roma, ha parlato a Il Messaggero: queste alcune sue dichiarazioni Gianluca, difensore della Roma, ha parlato a Il Messaggero. Le sue parole.– «giorno dici riunisce davanti a un maxischermo e ci fa notare una situazione tattica del passato da non ripetere più. Ecco, li hochi avevamo davanti e mi sono acceso. Da quel momento siamo andati a mille. Fissando l’immagine di quell’errore ha subito stabilito un paletto e un punto di ripartenza. È un leader. Alza il livello. Incroci il suo sguardo e subito ti viene di dare di più. È una fortuna averlo. Quando lo hanno annunciato, eravamo elettrizzati». RINNOVO – «Non è una priorità, ma a Roma mi ci vedo ...

