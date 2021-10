Italia-Belgio, Insigne: “Dispiace non aver vinto contro la Spagna, ma non ci buttiamo giù” (Di venerdì 8 ottobre 2021) “Dispiace a tutti di non aver vinto contro la Spagna, ma non possiamo buttarci giù. Tra due giorni abbiamo un’altra partita contro una squadra forte, dobbiamo mantenere l’entusiasmo alto e continuare con il sorriso, come abbiamo sempre fatto anche quando pareggiavamo una partita. Stiamo lavorando per fare una grande prestazione domenica“. Lo ha dichiarato l’attaccante della Nazionale Italiana, Lorenzo Insigne, commentando la sconfitta contro la Spagna al termine della semifinale di Nations League, nel corso dell’evento ‘Euro 2020, i campioni siamo noi’; il tutto nell’ambito del Festival dello Sport di Trento. Insigne determinato a non gettare la spugna, così come l’intero gruppo azzurro. Come si evince ... Leggi su sportface (Di venerdì 8 ottobre 2021) “a tutti di nonla, ma non possiamo buttarci giù. Tra due giorni abbiamo un’altra partitauna squadra forte, dobbiamo mantenere l’entusiasmo alto e continuare con il sorriso, come abbiamo sempre fatto anche quando pareggiavamo una partita. Stiamo lavorando per fare una grande prestazione domenica“. Lo ha dichiarato l’attaccante della Nazionalena, Lorenzo, commentando la sconfittalaal termine della semifinale di Nations League, nel corso dell’evento ‘Euro 2020, i campioni siamo noi’; il tutto nell’ambito del Festival dello Sport di Trento.determinato a non gettare la spugna, così come l’intero gruppo azzurro. Come si evince ...

