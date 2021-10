Inferno di fuoco a Ostia: in fiamme cassonetti e auto nella notte (Di venerdì 8 ottobre 2021) Sebbene non siano state trovate tracce di liquidi infiammabili né di inneschi, questo non significhi che quanto accaduto ad Ostia nella notte non sia frutto della mano di qualcuno. Parliamo di ben 4 cassonetti e 5 macchine andate a fuoco, su vie tutte parallele, nell’arco di poche ore. Ostia: a fuoco 4 cassonetti e 5 macchine nella notte Alle 5:00 del mattino di oggi, venerdì 8 ottobre, i Vigili del fuoco sono dovuti accorrere tra le strade di Ostia perché nell’arco di 200 metri cassonetti e auto erano andati a fuoco. Quando alle 5:30 sono arrivati i Carabinieri del gruppo Radiomobile di Ostia hanno eseguito i ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 8 ottobre 2021) Sebbene non siano state trovate tracce di liquidi infiammabili né di inneschi, questo non significhi che quanto accaduto adnon sia frutto della mano di qualcuno. Parliamo di ben 4e 5 macchine andate a, su vie tutte parallele, nell’arco di poche ore.: ae 5 macchineAlle 5:00 del mattino di oggi, venerdì 8 ottobre, i Vigili delsono dovuti accorrere tra le strade diperché nell’arco di 200 metrierano andati a. Quando alle 5:30 sono arrivati i Carabinieri del gruppo Radiomobile dihanno eseguito i ...

