Hotel Transylvania 4: arriva la conferma ufficiale dell’arrivo su Amazon Prime Video. La data (Di venerdì 8 ottobre 2021) arrivata la decisione ufficiale sull’atteso quarto capitolo dell’apprezzata saga che vede le gesta del divertente personaggio del conte Drac. Dopo i tanti rumors circa l’uscita dell’ultimo capitolo della saga finalmente si è fatta chiarezza su dove potremo vedere il film d’animazione e di certo non rimarranno contenti gli estimatori delle sale cinematografiche. Hotel Transylvania 4 arriverà infatti su Amazon Prime Video all’inizio del nuovo anno, rinunciando coì per la prima volta all’uscita al cinema. Quello che c’è da sapere sulla data ufficiale e sulla trama. Hotel Transylvania 4: l’ultimo capitolo debutterà su Amazon Prime Video La notizia ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 8 ottobre 2021)ta la decisionesull’atteso quarto capitolo dell’apprezzata saga che vede le gesta del divertente personaggio del conte Drac. Dopo i tanti rumors circa l’uscita dell’ultimo capitolo della saga finalmente si è fatta chiarezza su dove potremo vedere il film d’animazione e di certo non rimarranno contenti gli estimatori delle sale cinematografiche.4 arriverà infatti suall’inizio del nuovo anno, rinunciando coì per la prima volta all’uscita al cinema. Quello che c’è da sapere sullae sulla trama.4: l’ultimo capitolo debutterà suLa notizia ...

