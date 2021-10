Gas | l’impennata dei prezzi complica la posizione delle banche centrali

Leggi su quifinanza

(Di venerdì 8 ottobre 2021) (Teleborsa) –deidel gas si è aggiunta come ulteriore ostacolo verso la ripresaeconomie avanzate e rischia di crearedifficoltà allenel definire la loro strategia di politica monetaria. E’ quanto sottolinea l’analista Paolo Zanghieri, Senior Economist di Generali Investments, indicando che diversi fattori sono alla base dell’aumento del 350% deidel gas in Europa da gennaio, tra cui scorte basse, sottoinvestimenti passati (aggravati dallo spostamento di capitali verso combustibili più verdi), questioni geopolitiche e meteorologiche come la mancanza di vento che limita la produzionefonti rinnovabili europee. Alcuni di essi – afferma – potrebbero non essere risolti rapidamente, aumentando ...