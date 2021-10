Cuchel Commercialisti | “Riforma fiscale risponda a esigenze di contribuenti e professionisti”

Leggi su quifinanza

(Di venerdì 8 ottobre 2021) (Teleborsa) – “Iitaliani chiedono di essere coinvolti nella stesura dellache il Governo Draghi sta pensando di attuare grazie al contributo che l’Europa ci offre con i fondi per il PNRR. Per non vanificare un’occasione più unica che rara l’Associazione nazionalecerca di avere un confronto con le istituzioni e la politica per capire quali siano le migliori soluzioni da adottare nell’interesse dei cittadini italiani, di noie dello Stato. Lavoriamo instancabilmente per raggiungere quell’unità che ci consenta di essere interlocutori forti, concentrandoci sui problemi di categoria”. Lo ha detto Marco, presidente dell’Associazione nazionale, nel corso del Convegno nazionale “Riforme ...