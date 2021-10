Clima | alla Camera la conferenza interparlamentare in vista della Cop26 | la diretta

(Di venerdì 8 ottobre 2021) A Montecitorio è in corso lain preparazionedi Glasgow sui cambiamentitici. Intervengono, tra gli altri, Sergio Mattarella, Luigi Di Maio, Nancy Pelosi, Giorgio Parisi, Duarte Pacheco e Selwin Hart. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

...Google spiega che negli ultimi anni sono arrivate segnalazioni dai partner in merito...che nelle loro pagine o video su YouTube vengano mostrate inserzioni che promuovono fake news sul. Le ...... unche avvalora quel bisogno essenziale di pacificazione su cui mi sono battuto durante ... Lo devo ai miei figli,mia famiglia, ai miei amici ed ai tanti sostenitori che mi hanno sempre ...ROMA (ITALPRESS) - "Senza dubbio non vi è sfida più grande e impegnativa, per l'umanità, del cambiamento climatico. Si tratta di una drammatica realtà, ...Lotta al Covid, gestione dei migranti, cambiamenti climatici e terrorismo. Sono tanti i temi che il Presidente della Repubblica Sergio ...