Calciomercato Juventus, interesse per una vecchia conoscenza della Serie A (Di venerdì 8 ottobre 2021) Stando a quanto riportato dal quotidiano francese Le Dernier Heure, la Juventus avrebbe messo gli occhi su Timothy Castagne, 25enne esterno (sia di difesa che di centrocampo) del Leicester City e della Nazionale belga. LEGGI ANCHE: Juventus, vertici Exor: decisi CDA e consiglio sindacale Il giocatore, già visto anche in Italia con la maglia dell'Atalanta dal 2017 al 2020, nel suo club di appartenenza sta faticando a ritagliarsi lo spazio che meriterebbe, nonostante abbia già messo a segno diverse reti in questo inizio di stagione. Per accaparrarsi le prestazioni del belga, però, ci sarebbe anche l'Inter, che si sarebbe già mossa in tal senso. Si preannuncia, dunque, un derby di mercato già per questa sessione invernale. L'articolo proviene da Tuttojuve24.it.

