Avevano cocaina e marijuana, due arresti a Forio di Ischia (Di venerdì 8 ottobre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – I carabinieri della stazione di Forio d'Ischia hanno arrestato ieri sera per detenzione di droga a fini di spaccio la 46enne A.D. e un 19enne incensurato, entrambi del posto. I militari, coordinati dai luogotenente Cimmino e Soriente, durante una perquisizione domiciliare nella zona del Torrione li hanno trovati in possesso di 24,20 grammi di cocaina, 1,20 di marijuana e una stecca di hashish del peso di 0.80 grammi e nelle loro disponibilità hanno rinvenuto anche 1000 euro in contante, ritenuto provento illecito dello spaccio e suddiviso in banconote di piccolo taglio. I due arrestati si trovano attualmente agli arresti domiciliari. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

