Attacco agli sciiti in Afghanistan, strage in una moschea: oltre 60 morti (Di venerdì 8 ottobre 2021) Roma, 8 ott – Terrore nella provincia di Kunduz, nel nord dell’Afghanistan, dove un’esplosione ha centrato la moschea sciita di Gozar-e-Sayed Abad. Un attentato avvenuto durante la preghiera del venerdì – nel momento clou della settimana religiosa musulmana – e che ha provocato almeno 60 morti e oltre 100 feriti. Il drammatico bilancio delle vittime, fornito dal Kunduz Central Hospital, è al momento provvisorio. Se confermato sarebbe il più pesante da quando le forze statunitensi hanno lasciato l’Afghanistan. Afghanistan, strage in una moschea sciita: immagini terribili Il portavoce dei talebani, Zabihullah Mujahid, sottolinea che l’obiettivo dei terroristi era la moschea e un “gran numero” di fedeli sciiti è rimasto ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 8 ottobre 2021) Roma, 8 ott – Terrore nella provincia di Kunduz, nel nord dell’, dove un’esplosione ha centrato lasciita di Gozar-e-Sayed Abad. Un attentato avvenuto durante la preghiera del venerdì – nel momento clou della settimana religiosa musulmana – e che ha provocato almeno 60100 feriti. Il drammatico bilancio delle vittime, fornito dal Kunduz Central Hospital, è al momento provvisorio. Se confermato sarebbe il più pesante da quando le forze statunitensi hanno lasciato l’in unasciita: immagini terribili Il portavoce dei talebani, Zabihullah Mujahid, sottolinea che l’obiettivo dei terroristi era lae un “gran numero” di fedeliè rimasto ...

