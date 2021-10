Windows 11 | problemi con alcuni processori AMD Ryzen

(Di giovedì 7 ottobre 2021) La distribuzione di11 è finalmente partita, ed i primiiniziano a manifestarsi. Gli ultimi segnalati (di cui potrete tenere traccia in questa pagina) riguarda i PC che utilizzanoAMD, che pesano sulle prestazioni con i giochi impiegati negli eSport, suscettibili ai tempi di accesso al sottosistema della memoria (un calo compreso tra il 3 ed il 5%, fino a raggiungere un 10, 10% con i giochi usati negli eSport). Microsoft e AMD sono al corrente del disturbo, e già a lavoro per cercare di migliorare la situazione. Non c’è una lista completa dei giochi in questione, ma tra questi ci sono sicuramente CS:GO. Dota 2, League of Legends, Overwatch e Call of Duty. Tenete anche presente che il calo delle prestazioni potrebbe rendersi evidente con applicazioni più ...

