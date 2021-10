Von der Leyen, Ue punta a indipendenza e rinnovabili (Di giovedì 7 ottobre 2021) BRUXELLES - "In queste settimane abbiamo visto quanto sia cruciale ridurre la dipendenza Ue dal gas o dal petrolio. Ogni euro speso nelle energie rinnovabili aiuterà il pianeta e i consumatori. Noi ... Leggi su gazzettadelsud (Di giovedì 7 ottobre 2021) BRUXELLES - "In queste settimane abbiamo visto quanto sia cruciale ridurre la dipendenza Ue dal gas o dal petrolio. Ogni euro speso nelle energieaiuterà il pianeta e i consumatori. Noi ...

Advertising

arbmacip : RT @ReRebaudengo: E' molto importante che il pubblico lo comprenda, @vonderleyen: contro il rincaro prezzi #energia dobbiamo puntare sulle… - Meltemi19 : @FratellidItalia @GiorgiaMeloni Me la vedo la Lagarde con la von der Layen che discutono proprio su quanto gli stia… - giornaleradiofm : Approfondimenti: Von der Leyen, da Ue mille mld euro per il clima entro 2030: (ANSA) - BRUXELLES, 07 OTT - 'Siamo i… - bonanniandrea1 : RT @Wikileaks_Ita: Membro Gabinetto Pres Comm #EU Von der Leyen in videoconferenza con #OpenSociety #Soros discutono del Piano Nazionale di… - iconanews : Von der Leyen, da Ue mille mld euro per il clima entro 2030 -