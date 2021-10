Ufficiale: PSG, Touré rinnova fino al 2023 (Di giovedì 7 ottobre 2021) Attraverso i propri canali ufficiali, il Paris Saint-Germain ha annunciato il prolungamento del contratto del giovane talento Tidjany Touré, classe 2002. Il 19enne centrocampista francese si lega così al club della capitale fino al 30 giugno 2023. Foto: Logo PSG L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 7 ottobre 2021) Attraverso i propri canali ufficiali, il Paris Saint-Germain ha annunciato il prolungamento del contratto del giovane talento Tidjany, classe 2002. Il 19enne centrocampista francese si lega così al club della capitaleal 30 giugno. Foto: Logo PSG L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

