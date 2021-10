Tutti i guadagni degli streamer: il leak con i dati rubati che sta travolgendo Twitch (Di giovedì 7 ottobre 2021) Nelle ultime ore un utente ha pubblicato su 4Chan un leak da 126 Gigabyte con un enorme elenco di dati sottratti a Twitch. C’è un po’ di tutto: il codice sorgente della piattaforma, le prime bozze di Vapor (piattaforma di gaming che sta studiando Amazon) e soprattutto i dati sui guadagni degli streamer. È stato questo il boost che ha permesso al leak di girare in tutta la community. Twitch, di proprietà di Amazon, ha chiesto a chiunque abbia un canale di procedere con la doppia autenticazione e di chiedere il cambiare il codice streaming, la chiave che permette di avviare una live sulla piattaforma. Come si guadagna su Twitch Ci sono tre modi per guadagnare da Twitch. Gli utenti possono fare ... Leggi su open.online (Di giovedì 7 ottobre 2021) Nelle ultime ore un utente ha pubblicato su 4Chan unda 126 Gigabyte con un enorme elenco disottratti a. C’è un po’ di tutto: il codice sorgente della piattaforma, le prime bozze di Vapor (piattaforma di gaming che sta studiando Amazon) e soprattutto isui. È stato questo il boost che ha permesso aldi girare in tutta la community., di proprietà di Amazon, ha chiesto a chiunque abbia un canale di procedere con la doppia autenticazione e di chiedere il cambiare il codice streaming, la chiave che permette di avviare una live sulla piattaforma. Come si guadagna suCi sono tre modi per guadagnare da. Gli utenti possono fare ...

