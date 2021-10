TS – Il Barcellona ci prova per Onana, ma Inter in pole. Arrivo a gennaio? Tre i problemi principali (Di giovedì 7 ottobre 2021) Inter in pole per André Onana C’è anche il Barcellona sulle tracce di André Onana il portiere camerunense che ha il contratto in scadenza a giugno con l’Ajax. L’Inter resta la favorita per portarlo a Milano il prossimo luglio e a raccogliere l’eredità di Samir Handanovic. Secondo Tuttosport, il club nerazzurro preoccupato dall’Interesse blaugrana potrebbe provare ad anticipare il suo Arrivo a gennaio, che però comporterebbe diversi problemi. “Per evitare qualsiasi problema, l’Inter potrebbe cercare di anticipare l’Arrivo dell’atleta. Ma l’approdo di Onana in nerazzurro a gennaio, quando comunque disputerà la Coppa d’Africa, ... Leggi su intermagazine (Di giovedì 7 ottobre 2021)inper AndréC’è anche ilsulle tracce di Andréil portiere camerunense che ha il contratto in scadenza a giugno con l’Ajax. L’resta la favorita per portarlo a Milano il prossimo luglio e a raccogliere l’eredità di Samir Handanovic. Secondo Tuttosport, il club nerazzurro preoccupato dall’esse blaugrana potrebbere ad anticipare il suo, che però comporterebbe diversi. “Per evitare qualsiasi problema, l’potrebbe cercare di anticipare l’dell’atleta. Ma l’approdo diin nerazzurro a, quando comunque disputerà la Coppa d’Africa, ...

