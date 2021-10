Traffico Roma del 07-10-2021 ore 13:30 (Di giovedì 7 ottobre 2021) Luceverde Roma all’ascolto sul grande raccordo anulare rallentamenti lungo la carreggiata esterna tra Laurentina e le cose sul percorso Urbano della A24 Roma-teramo tra Tor Cervara era in uscita della città diversi ancora gli incidenti Uno sul Lungotevere dei fiorentini all’altezza di via Mola dei fiorentini sulla Cristoforo Colombo all’altezza di via Carducci un altro incidente su via del Serafico l’altezza delle a Laurentina rimane chiusa via di Porta medaglia a causa di un incidente avvenuto questa mattina all’altezza di via di Torre Sant’Anastasia verso via Ardeatina mentre nessun problema sulla linea metro B precedentemente era allentata la circolazione ferroviaria rimane sospesa sulla linea Roma Napoli e Roma Nettuno a causa di danni dovuti al maltempo all’altezza della stazione di torricola oggi dalle 13 chiusa ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 7 ottobre 2021) Luceverdeall’ascolto sul grande raccordo anulare rallentamenti lungo la carreggiata esterna tra Laurentina e le cose sul percorso Urbano della A24-teramo tra Tor Cervara era in uscita della città diversi ancora gli incidenti Uno sul Lungotevere dei fiorentini all’altezza di via Mola dei fiorentini sulla Cristoforo Colombo all’altezza di via Carducci un altro incidente su via del Serafico l’altezza delle a Laurentina rimane chiusa via di Porta medaglia a causa di un incidente avvenuto questa mattina all’altezza di via di Torre Sant’Anastasia verso via Ardeatina mentre nessun problema sulla linea metro B precedentemente era allentata la circolazione ferroviaria rimane sospesa sulla lineaNapoli eNettuno a causa di danni dovuti al maltempo all’altezza della stazione di torricola oggi dalle 13 chiusa ...

