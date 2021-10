Scuola | esce Speciale ENEA “Green Generation”

Leggi su quifinanza

(Di giovedì 7 ottobre 2021) (Teleborsa) – Focus sul mondo dellanel nuovo numero della rivista scientifica“Energia Ambiente e Innovazione” (EAI) dal titolo: giovani, ambiente e innovazione per un futuro sostenibile, presentato in occasione della Giornata mondiale degli insegnanti che si celebra ogni anno il 5 ottobre dal 1994, con l’obiettivo di mobilitare il sostegno agli insegnanti e di garantire che i bisogni delle future generazioni continuino ad essere soddisfatti dai docenti. A un anno e mezzo dall’inizio della pandemia, l’edizione 2021 ha come titolo “Insegnanti al centro del recupero dell’istruzione”, a sottolineare il supporto che deve essere fornito agli insegnanti per partecipare pienamente a tale processo di recupero. Dal cambiamento climatico, all’economia circolare, passando per l’inquinamento di ...