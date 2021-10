Roma, aggredisce una coppia e picchia un 16enne: 'sono Lucifer' (Di giovedì 7 ottobre 2021) Pensava di essere Lucifer Morningstar come il personaggio di una serie tv Netfix interpretato da Tom Ellis, il 32enne che ieri ha prima aggredito verbalmente una coppia con in braccio un neonato e poi ... Leggi su leggo (Di giovedì 7 ottobre 2021) Pensava di essereMorningstar come il personaggio di una serie tv Netfix interpretato da Tom Ellis, il 32enne che ieri ha prima aggredito verbalmente unacon in braccio un neonato e poi ...

