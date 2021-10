Riforma fiscale 2021: il nodo patrimoniale sulla casa agita il Governo Draghi (Di giovedì 7 ottobre 2021) Riforma fiscale 2021: il tema continua ad alimentare le polemiche, lo scontro si concentra sulla mancata presenza della Lega al Cdm durante il quale è stata approvata la Legge delega. Il Carroccio accusa le altre forze di maggioranza di voler aumentare le tasse sulla casa. A rischio la tenuta del Governo Draghi? Riforma fiscale 2021: “il passaggio che porta all’emersione del nero e dell’abusivi va benissimo ma ogni possibilità attuale o futura di un aumento della tassa sulla casa non potrà mai avere il sostegno della Lega. Il sostegno della Lega al Governo non è in discussione quando si tratta di tagliare le tasse” con queste ... Leggi su termometropolitico (Di giovedì 7 ottobre 2021): il tema continua ad alimentare le polemiche, lo scontro si concentramancata presenza della Lega al Cdm durante il quale è stata approvata la Legge delega. Il Carroccio accusa le altre forze di maggioranza di voler aumentare le tasse. A rischio la tenuta del: “il passaggio che porta all’emersione del nero e dell’abusivi va benissimo ma ogni possibilità attuale o futura di un aumento della tassanon potrà mai avere il sostegno della Lega. Il sostegno della Lega alnon è in discussione quando si tratta di tagliare le tasse” con queste ...

Advertising

marattin : È vero che nella riforma fiscale c’è una patrimoniale? O forse stiamo solo assistendo agli ultimi colpi di coda del… - marattin : La delega fiscale -che rispecchia totalmente il documento parlamentare votato da tutti il 30 giugno-parla di riform… - marcocappato : La riforma fiscale indispensabile è quella per la trnasizione ecologica: spostare le tasse dal lavoro alle emission… - altreconomia : Si torna a parlare di delega fiscale, tra #Irpef e riforma del #catasto. Una riforma fiscale è fondamentale per con… - elerub11 : No, non è normale che si parli( a vanvera) di aumento tasse sulle case, invece della riforma fiscale. Ma noi non s… -