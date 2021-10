Riforma dell'Irpef: chi pagherà di meno (Di giovedì 7 ottobre 2021) L'intesa trovata dalle forze di maggioranza prevedeva una riduzione dell'aliquota per sette milioni di lavoratori, ma il testo della legge delega approvato in Cdm è piuttosto ... Leggi su today (Di giovedì 7 ottobre 2021) L'intesa trovata dalle forze di maggioranza prevedeva una riduzione'aliquota per sette milioni di lavoratori, ma il testoa legge delega approvato in Cdm è piuttosto ...

Advertising

marattin : La delega fiscale -che rispecchia totalmente il documento parlamentare votato da tutti il 30 giugno-parla di riform… - matteosalvinimi : RIFORMA DEL CATASTO = FREGATURA PER GLI ITALIANI A Pontecorvo (Frosinone) è stata approvata la mozione della Lega… - RiccardoFantin4 : RT @AlbertoBagnai: Alle ultime due domande non risponde. Come Verducci in Commissione Segre, così Parrini in Commissione Affari Costituzion… - profgviesti : Vieri #Ceriani spiega bene perché la revisione dei valori catastali porta più equità e trasparenza. La destra, che… - BarPutin : RT @AlbertoBagnai: Alle ultime due domande non risponde. Come Verducci in Commissione Segre, così Parrini in Commissione Affari Costituzion… -