Mancini: «Dispiaciuto per la sconfitta e per i fischi a Donnarumma» (Di giovedì 7 ottobre 2021) “Dispiace, ma le partite sono così. A volte certi episodi le condizionano. Il primo tempo sarebbe potuto finire 1-1 tranquillamente”. Così Roberto Mancini commenta ai microfoni di Rai Sport la sconfitta dell’Italia contro la Spagna in Nations League. “Loro giocano benissimo tecnicamente però è un dispiacere così. Saremo dovuti restare in undici, abbiamo fatto un errore che a questi livelli non dovevamo fare”, ha aggiunto il ct azzurro. A proposito dell’espulsione di Bonucci, Mancini ha detto: “Non l’ho vista ma questo non cambia niente. Leo doveva fare attenzione prima quando è stato ammonito per proteste. E’ stata una bella prestazione ai ragazzi per quello che hanno fatto”. Sui cambi a centrocampo: “Avevamo bisogno di giocatori un po’ più freschi. Nel momento che abbiamo fatto i cambi la freschezza ci ha aiutato”, ha replicato ... Leggi su footdata (Di giovedì 7 ottobre 2021) “Dispiace, ma le partite sono così. A volte certi episodi le condizionano. Il primo tempo sarebbe potuto finire 1-1 tranquillamente”. Così Robertocommenta ai microfoni di Rai Sport ladell’Italia contro la Spagna in Nations League. “Loro giocano benissimo tecnicamente però è un dispiacere così. Saremo dovuti restare in undici, abbiamo fatto un errore che a questi livelli non dovevamo fare”, ha aggiunto il ct azzurro. A proposito dell’espulsione di Bonucci,ha detto: “Non l’ho vista ma questo non cambia niente. Leo doveva fare attenzione prima quando è stato ammonito per proteste. E’ stata una bella prestazione ai ragazzi per quello che hanno fatto”. Sui cambi a centrocampo: “Avevamo bisogno di giocatori un po’ più freschi. Nel momento che abbiamo fatto i cambi la freschezza ci ha aiutato”, ha replicato ...

FraLauricella : #SportMediaset @monicabertini #ItaliaSpagna Fischi a #Donnarumma #Mancini 'Ci è dispiaciuto. Giocava l'Italia, n… - theMilanZone_ : ?? Roberto #Mancini : “ Molto dispiaciuto per i fischi a #Donnarumma e il clima ostile. Bisognava aspettare un… - infoitsport : Nations League, Roberto Mancini dopo Italia-Spagna 1-2: 'Bonucci ha sbagliato. Fischi a Donnarumma? Dispiaciuto' - RadioSportiva : Le parole del ct Roberto Mancini dopo la sconfitta contro la Spagna per 2 a 1. «Nel secondo tempo siamo stati bravi… - infoitsport : Mancini: 'Peccato perdere così. Dispiaciuto per i fischi a Gigio' -