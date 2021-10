Juventus, Perin verso l’addio: i possibili sostituti (Di giovedì 7 ottobre 2021) Dalle parti della Continassa si comincia già a ragionare per la prossima stagione. In tal senso il futuro di Mattia Perin è incerto. Il portiere ex Genoa ha il contratto in scadenza il prossimo giugno e senza le giuste garanzie circa il suo impiego non è disposto a rinnovare. Perin, Juventus, Sirigu I nomi per sostituirlo I nomi sul tavolo per sostituirlo sono tre. Il primo porta a Salvatore Sirigu, già sondato la scorsa estate. David Ospina e Andrea Consigli sono gli altri due nomi per il vice Szczesny nel caso Perin decida di non rinnovare. LEGGI ANCHE: Juventus, Cherubini ha una doppia pista per un colpo in attacco LEGGI ANCHE: Juventus, due nomi per il bomber tanto desiderato: i dettagli L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e ... Leggi su rompipallone (Di giovedì 7 ottobre 2021) Dalle parti della Continassa si comincia già a ragionare per la prossima stagione. In tal senso il futuro di Mattiaè incerto. Il portiere ex Genoa ha il contratto in scadenza il prossimo giugno e senza le giuste garanzie circa il suo impiego non è disposto a rinnovare., Sirigu I nomi per sostituirlo I nomi sul tavolo per sostituirlo sono tre. Il primo porta a Salvatore Sirigu, già sondato la scorsa estate. David Ospina e Andrea Consigli sono gli altri due nomi per il vice Szczesny nel casodecida di non rinnovare. LEGGI ANCHE:, Cherubini ha una doppia pista per un colpo in attacco LEGGI ANCHE:, due nomi per il bomber tanto desiderato: i dettagli L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e ...

