I Pelicans devono avere paura per Zion Williamson?

(Di giovedì 7 ottobre 2021) C’è un motivo molto semplice per il quale la stragrande maggioranza delle squadre NBA si affida al Draft per dare vita e speranza al proprio futuro: non c’è nessun altra forma di mercato, né gli scambi né la free agency, che permetta diil controllo su un All-Star ragionevolmente per nove stagioni. Il percorso per le superstar che si affacciano al mondo NBA è segnato: dimostrare nei primi tre anni di carriera di essere uno dei migliori della lega, per poi passare all’incasso con un’estensione di cinque anni al massimo salariale che partirà alla fine del contratto da rookie (che ha una durata fissa di quattro anni per un compenso prefissato che si può contrattare solo marginalmente) e che permetterà al giocatore di sistemare la propria famiglia per generai e generai. Quattro anni di rookie scale più cinque anni di ...