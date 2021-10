Emo avrà il suo ascensore. Il disabile bolognese vince la battaglia dopo 15 anni (Di giovedì 7 ottobre 2021) Finale positivo per la vicenda dell’ascensore negato a Emo Gruppioni, l’anziano disabile bolognese costretto su una carrozzella dopo un ictus e da 15 anni impossibilitato a uscire da solo dal suo appartamento di Borgo Panigale, al terzo piano di un condominio senza elevatore. E’ quanto rende noto Confabitare, l’Associazione dei Proprietari Immobiliari secondo cui alla luce del clamore sollevato - la vicissitudine è diventata un caso nazionale che ha visto anche l’interessamento del rapper J-Ax - il condomino che, lo scorso luglio, aveva impugnato la delibera per l’installazione dell’ascensore sfruttando l’opportunità del Superbonus si è orientato “a tornare sui suoi passi”.“Siamo felici che Emo Gruppioni abbia vinto la sua battaglia e possa inserire ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 7 ottobre 2021) Finale positivo per la vicenda dell’negato a Emo Gruppioni, l’anzianocostretto su una carrozzellaun ictus e da 15impossibilitato a uscire da solo dal suo appartamento di Borgo Panigale, al terzo piano di un condominio senza elevatore. E’ quanto rende noto Confabitare, l’Associazione dei Proprietari Immobiliari secondo cui alla luce del clamore sollevato - la vicissitudine è diventata un caso nazionale che ha visto anche l’interessamento del rapper J-Ax - il condomino che, lo scorso luglio, aveva impugnato la delibera per l’installazione dell’sfruttando l’opportunità del Superbonus si è orientato “a tornare sui suoi passi”.“Siamo felici che Emo Gruppioni abbia vinto la suae possa inserire ...

