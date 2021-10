Advertising

Ansa_Fvg : Cade intonaco da scuola Trieste, chiuse tre aule. Intervento urgente dei Vigili del fuoco #ANSA - Telefriuli1 : ???????????????????? ?? ??????????, ???????????????????? ?????? ???????? ?? ?????? ?????????? ???? ?????? ???????????? ???? ?????????????? Messo in sicurezza il soffitto di un i… - nada_ribella : questo palazzo diventato così miserabile perché hanno fatto lavori grandi 10- 15 anni fa per 1 mln. e 800 mille eur… -

ANSA Nuova Europa

I Vigili sono intervenuti stamani quando la sala operativa del comando ha ricevuto una richiesta d'intervento di soccorso tecnico urgente, e hanno messo in sicurezza le parti d'pericolanti. ...'La caduta diin una classe di scuola media mi fa tornare sull'argomento dell'edilizia scolastica e della manutenzione degli edifici pubblici. Fortunatamente l'allievo colpito non ha ...I Vigili del Fuoco, a titolo precauzionale, hanno interdetto l'accesso a tre aule e all'utilizzo di una scala dell'istituto scolastico superiore di Largo Giorgio Sidney Sonnino, a Trieste, in seguito ...Solo per fortuna i pezzi di struttura volati giù non hanno colpito nessuno dei tanti passanti che ad ogni ora della giornata passeggiano lungo la Galleria. Immediato l'arrivo dei vigili del fuoco del ...