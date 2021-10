Anuga 2021: wellness, snacking e prodotti di origine, la ricetta di Citterio per tornare alla normalità (Di giovedì 7 ottobre 2021) Citterio sarà presente ad Anuga 2021, la più importante fiera internazionale di food&beverage, dal 9 al 13 ottobre a Colonia, sarà l’occasione per riprendere da dove ci si era lasciati prima della pandemia. Allo stand ci saranno i prodotti dedicati al wellness, allo snacking, oltre ad uno spazio dedicato ai prodotti di origine. Spazio dunque al wellness, con la Linea Taglio Fresco in Leggerezza e la linea Bio ed allo snacking, con le storiche linee di Citterio: Unduetris, Irresistibili ed Irresistibili snack. Una speciale area dello stand sarà destinata ai prodotti di origine. Citterio metterà in vetrina il grande impegno e la grande volontà, ... Leggi su newsagent (Di giovedì 7 ottobre 2021)sarà presente ad, la più importante fiera internazionale di food&beverage, dal 9 al 13 ottobre a Colonia, sarà l’occasione per riprendere da dove ci si era lasciati prima della pandemia. Allo stand ci saranno idedicati al, allo, oltre ad uno spazio dedicato aidi. Spazio dunque al, con la Linea Taglio Fresco in Leggerezza e la linea Bio ed allo, con le storiche linee di: Unduetris, Irresistibili ed Irresistibili snack. Una speciale area dello stand sarà destinata aidimetterà in vetrina il grande impegno e la grande volontà, ...

Advertising

PiacenzaSera : Fiera Anuga, a Colonia vetrina internazionale per i salumi Dop piacentini - Grande attesa in vista dell’apertura de… - CristianMaretti : RT @fruttagel: Dal 9 al 13 ottobre 2021 #Fruttagel sarà presente ad #Anuga, la più importante fiera internazionale per l'industria del food… - PiacenzaPress : Anuga 2021, i salumi piacentini DOP alla fiera internazionale numero uno del food & beverage - PiacenzaPress : Anuga 2021, i salumi piacentini DOP alla fiera internazionale numero uno del food & beverage - eleutheriana : RT @Mielizia_Conapi: Mielizia sarà presente ad @anugacologne, #fiera internazionale del settore #food & #beverage che si svolge a Colonia,… -