Amici 21, LDA, Christian e Mattia a rischio eliminazione per violazione delle regole (Di giovedì 7 ottobre 2021) L'edizione in corso di Amici di Maria De Filippi già conta i primi provvedimenti disciplinari per degli allievi, il che intanto ha mandato su tutte le furie i rispettivi insegnanti di quest'ultimi. Alla base dei provvedimenti, vi è il mancato rispetto delle regole nella scuola più spiata d'Italia, che Christian e Mattia della sezione ballo e Lda della sezione canto non hanno osservato. O almeno, questo è stando ai risultati della votazione fatta dal gruppo di allievi alla richiesta della produzione di nominare i responsabili del mancato decoro nella scuola, per una punizione esemplare. Un provvedimento che ha scatenato le dure reazioni dei mentori dei tre allievi menzionati, Raimondo Todaro per i ballerini e Rudy Zerbi per il figlio di Gigi D'Alessio, e che ora fa discutere non poco i telespettatori.

