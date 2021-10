Ultime Notizie Roma del 06-10-2021 ore 08:10 (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Romadailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione da parte di Francesco vita in studio via Libera del Consiglio dei ministri della delega fiscale la lega contraria alla riforma del catasto diserta riunione del governo per l’attuazione 2 miliardi Nel 2020 21 nel 2023 le risorse saranno integrate con nuove entrate dalla l’evasione graduale superamento dell’irap e garantendo il fabbisogno sanitario Nomentano le tasse della modifica delle rendite catastali si riparlerà nel 2026 assicura draghi no di Salvini lo spiegherà lui aggiunge nel testo c’era quanto pattuito il metodo non va bene non è l’oroscopo repliche leader della Lega centrodestra diviso no di Fratelli d’Italia si ripromette a passa la linea di Forza Italia la casa non si tocca le europarlamentare di Fratelli d’Italia Carlo fidanza Roberto jonghi Lavarini anche detto Il barone nero sono indagati per ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 6 ottobre 2021)dailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione da parte di Francesco vita in studio via Libera del Consiglio dei ministri della delega fiscale la lega contraria alla riforma del catasto diserta riunione del governo per l’attuazione 2 miliardi Nel 2020 21 nel 2023 le risorse saranno integrate con nuove entrate dalla l’evasione graduale superamento dell’irap e garantendo il fabbisogno sanitario Nomentano le tasse della modifica delle rendite catastali si riparlerà nel 2026 assicura draghi no di Salvini lo spiegherà lui aggiunge nel testo c’era quanto pattuito il metodo non va bene non è l’oroscopo repliche leader della Lega centrodestra diviso no di Fratelli d’Italia si ripromette a passa la linea di Forza Italia la casa non si tocca le europarlamentare di Fratelli d’Italia Carlo fidanza Roberto jonghi Lavarini anche detto Il barone nero sono indagati per ...

