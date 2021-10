Siamo entrati nel Grande Fratello della Serie A

(Di mercoledì 6 ottobre 2021) Quando si aprono le portesala Var sembra di fare un passo nel futuro: monitor ovunque, segnali video che arrivano da tutti gli stadiA, telecamere puntate sul campo che inquadrano ogni dettaglio. Benvenuti neldel calcio.stati a visitare il nuovo International Broadcast Centre (IBC) di Lissone, in provincia di Monza e Brianza, dove la Lega diA ha instaurato il suo quartier generale per la trasmissione delle gare del nostro campionato. Come funziona il Centro Var È nel cuore dell'edificio che si trova il centro Var (acronimo di Video Assistant Referee) centralizzato, novità assoluta dall'inizio di questo campionato: niente più squadre di varisti dislocate sui campi, spesso in angusti gabbiotti o sui pullman regia, ma un ...

Greenpeace_ITA : A maggio siamo entrati in azione durante l'assemblea degli azionisti di ENI perché il suo impegno contro i cambiame… - borghi_claudio : @evelynbani @BarberiniFosca @FabioFZ3 @KavhOctavia @valy_s Ma ovvio. Si stava parlando di chi dice che abbiamotradi… - Nonnepossopi1 : @marsigatto @SplendorSolis00 @valy_s Ma la Germania vuole depredare gli italiani di tutto. Siamo ufficialmente entr… - ClaudioPace : @elio_vito Siamo entrati davvero nella #QuartaRepubblica quella dove i tecnocrati, contano più dei politici? Precur… - cozzmat : RT @sherpa810: Noi siamo entrati al governo per tagliare le tasse. #Salvini #Fuoridalcoro -

Ultime Notizie dalla rete : Siamo entrati

La7

Salvini ha invitato i ministri leghisti a disertare il Consiglio dei ministri: 'la riforma può implicare un aumento medio del 40% della casa' 'Noial Governo per tagliare le tasse, non per aumentarle. Se c'è il rischio di aumento di tasse non ci può essere l'ok della Lega: mi fido di Draghi ma guardo quello che c'è scritto, ovvero ...Ero nel retrobottega e loro sono, mia moglie era al bancone e ha urlato. Mi sono ... Con la mano sinistra ho aperto la cassa, dove c'era la mia pistola e in un attimo citrovati io e i ...