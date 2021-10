Shelf cloud di Scoglitti | cos' è la nube a mensola e come si forma Il

Advertising

carlovisetfides : @climatemon No, veramente, siamo arrivati a livelli d'idiozia altissimi. Shelf cloud da pauuuraaa!!! - climatemon : Ci mancava la nuvola del cuoco ?????? dentro, la ricetta del disastro climatico. - barca che rischia di affondare - u… - GDS_it : Una grossa nube bassa a Scoglitti, in provincia di Ragusa: è il fenomeno dello #shelfcloud. Il video - Libero_official : Maltempo in #Sicilia, soprattutto a #Catania e nel Ragusano. Bombe d'acqua e venti forti, impressionante il fenomen… - CloikeHoogmoed : RT @MMmarco0: Circa 1 ora fa un Tornado associato ad una maestosa Shelf Cloud ha colpito la città di Catania. Si registrano diversi feriti… -

Ultime Notizie dalla rete : Shelf cloud

Alcuni abitanti del Catanese e del Ragusano, inoltre, sono stati testimoni di un fenomeno naturale piuttosto particolare: la, nube a mensola . Cos'è unaBassa, scura, ...Maltempo spaventoso in Sicilia: forti piogge e raffiche di vento hanno colpito tutta l'isola, in particolare la zona di Catania ma anche il Ragusano . I danni provocati sono tanti: a Scoglitti, per ...Questo spettacolare fenomeno nel 2019 aveva sopreso Pescara, ora è stata fotografata nel Ragusano. Il meteorologo Daniele Ingemi: "Non c'entra con il tornado" ...Le immagini in time lapse della shelf cloud di ieri pomeriggio ripresa da Pozzallo. Per fortuna dalle nostre parti i fenomeni non sono stati così intensi, mentre più a nord si sono verificate piogge i ...