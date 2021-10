Salvini: "Sostegno al governo se taglia tasse, ma il Parlamento cancelli la riforma del catasto" | Draghi: "Non è una patrimoniale" (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Non accenna a diminuire la tensione nella maggioranza all'indomani del Cdm disertato dai ministri leghisti . 'Il Sostegno della Lega al governo non è in discussione quando si tratta di tagliare le ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Non accenna a diminuire la tensione nella maggioranza all'indomani del Cdm disertato dai ministri leghisti . 'Ildella Lega alnon è in discussione quando si tratta dire le ...

