Salvini: «Riforma del catasto è una patrimoniale. Discoteche al 35%? Presa in giro». Ma non vuol far cadare il governo (Di mercoledì 6 ottobre 2021) «La Lega non darà mai un ok all'aumento delle tasse», ha detto il segretario della Lega incontrando i cronisti. E aggiungendo: «Nell'articolo 7 c'è la possibilità di un aumento della pressione fiscale. Io voglio ridurre le tasse sulla casa, non aumentarle. Non firmo un assegni in bianco. Non mi basta che il ministro dell'Economia dica che gli aumenti possano scattare dal 2026. Questa è una patrimoniale. Il Parlamento intervenga e modifichi l'articolo»

