Perifano | “Imprese in difficoltà e operai a spasso | il lavoro torni ai beneventani”

(Di mercoledì 6 ottobre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiCon una nota stampa, il candidato sindaco Luigi Diegoreplica a quanto affermato ieri da Clemente Mastella nel corso della sua conferenza stampa. Scrive: “Dalla conferenza stampa di Mastella niente di nuovo: argomenti futili- dalla storiella del castoro alla minestra riscaldata di Gulliver e I lillipuziani- ma neanche una parola sui problemi della città e soprattutto sulle sue prospettive. È buio fitto sui progetti da mettere in campo per il Recovery Fund, così come sulle tante problematiche lasciate insolute dall’amministrazione uscente. Quanto alla questione della invasione di ditte napoletane e casertane, il mio avversario fa finta di non capire e di non sapere. Io parlo sempre con carte alla mano, e se vuole, posso offrirgli riscontri ben precisi. Per Mastella dovrei rivolgermi alla magistratura? E che ...

