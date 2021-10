"Perché non mi guardi?". Scontro in tv a Di Martedì (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Su La7, la saggista si è scagliata contro il meloniano Fabio Rampelli, suscitando lo stupore dello stesso conduttore Giovanni Floris: "Non è che ora ogni cosa che fa è da cattivo" Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Su La7, la saggista si è scagliata contro il meloniano Fabio Rampelli, suscitando lo stupore dello stesso conduttore Giovanni Floris: "Non è che ora ogni cosa che fa è da cattivo"

Advertising

stanzaselvaggia : Non è che non li votano più perché sono fascisti, li votano di più perché sono fascisti. - Inter : ???? | #BUU Non c'è distanza, cultura o generazione che possa dividerci, perché siamo fratelli e sorelle del mondo.… - BentivogliMarco : Quando si perde si sta accanto a chi ha portato la bandiera anche per te. Correre a Napoli per cercare un selfie da… - lilyscortana : RT @phedereeca: Non perdo le speranze ???? CERCO LAVORO A ROMA, non riesco a pagare la tassa universitaria e mantenermi, ho bisogno di un la… - Rosao1o : RT @Marika92045753: E non devi scusarti proprio di nulla... Stai tranquilla amore anzi siamo noi che ti ringraziamo te perché ci dedichi s… -

Ultime Notizie dalla rete : Perché non Mariella Milani/ Chi ha più stile in tv? Barbara D'urso bocciata, Diletta Leotta non pervenuta Non l'ho mai tradita. Il suo fu un atto di incredibile generosità". Mariella poi confessato che il ... Le negò un'intervista solo perché lei aveva scritto male di lui criticando un atto di marketing ...

Macron licenzia fornaio dell'Eliseo: "è islamista"/ "Akrout, messaggi anti - Francia" ...mesi ha portato alla controversa proposta (finora ancora non divenuta realtà) di una legge che aumenti il separatismo tra Stato laico e integralismo religioso. USA - UK - AUSTRALIA/ Jean: ecco perché ...

Cause WhatsApp down: problemi di configurazione per Instagram, Facebook e le app di Zuckenberg Corriere della Sera l'ho mai tradita. Il suo fu un atto di incredibile generosità". Mariella poi confessato che il ... Le negò un'intervista sololei aveva scritto male di lui criticando un atto di marketing ......mesi ha portato alla controversa proposta (finora ancoradivenuta realtà) di una legge che aumenti il separatismo tra Stato laico e integralismo religioso. USA - UK - AUSTRALIA/ Jean: ecco...