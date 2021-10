Per la prima volta un caccia apponta su una “portaerei” giapponese (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Domenica 3 ottobre è stato un giorno storico per il Giappone: per la prima volta dalla fine della Seconda guerra mondiale un caccia è atterrato su una “portaerei”, la Izumo, prima dell’omonima classe formata da due unità. La Japan Maritime Self Defense Force (Jmsdf) ha deciso per le sue due portaelicotteri, formalmente definite cacciatorpediniere (Ddh), InsideOver. Leggi su it.insideover (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Domenica 3 ottobre è stato un giorno storico per il Giappone: per ladalla fine della Seconda guerra mondiale unè atterrato su una “”, la Izumo,dell’omonima classe formata da due unità. La Japan Maritime Self Defense Force (Jmsdf) ha deciso per le sue due portaelicotteri, formalmente definitetorpediniere (Ddh), InsideOver.

