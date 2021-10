L’ultimo atto di Raggi: nomine per il Cda dell’Ipa (Di mercoledì 6 ottobre 2021) L’ultimo atto di Virginia Raggi da sindaca di Roma è arrivato ieri, il giorno dopo la debacle alle elezioni amministrative. La prima cittadina uscente, arrivata alle urne staccatissima da Michetti e Gualtieri, e dietro anche all’esordiente Calenda, ha firmato un’ordinanza di nomina del Consiglio di amministrazione dell’Istituto di previdenza e assistenza dei 24 mila dipendenti capitolini. Un decreto che allarga il Cda dell’Ipa a tre elementi. Al commissario Fabio Serini, finora l’unico a guidare l’ente, saranno affiancati Carmela Cucca e Gianluca Maria Esposito. Gli incarichi, specifica il provvedimento, dureranno 5 esercizi, quindi per tutto il mandato del prossimo sindaco. Almeno nelle intenzioni dell’ormai ex sindaca 5 Stelle. Perché le contestazioni all’atto di nomina di Virginia ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 6 ottobre 2021)di Virginiada sindaca di Roma è arrivato ieri, il giorno dopo la debacle alle elezioni amministrative. La prima cittadina uscente, arrivata alle urne staccatissima da Michetti e Gualtieri, e dietro anche all’esordiente Calenda, ha firmato un’ordinanza di nomina del Consiglio di amministrazione dell’Istituto di previdenza e assistenza dei 24 mila dipendenti capitolini. Un decreto che allarga il Cdaa tre elementi. Al commissario Fabio Serini, finora l’unico a guidare l’ente, saranno affiancati Carmela Cucca e Gianluca Maria Esposito. Gli incarichi, specifica il provvedimento, dureranno 5 esercizi, quindi per tutto il mandato del prossimo sindaco. Almeno nelle intenzioni dell’ormai ex sindaca 5 Stelle. Perché le contestazioni all’di nomina di Virginia ...

