L’Opec+ fa schizzare il petrolio ai massimi da 7 anni

(Di mercoledì 6 ottobre 2021) L’inflazione sulcontinua a correre e a macinare record. Un livello così alto del prezzo del greggio, infatti, non si registrava da sette. I membri del– ovvero i Paesi Opec e i suoi alleati, Russia inclusa – hanno deciso di non allentare le restrizioni sulla produzione rispettando un patto che prevede un aumento graduale, contrariamente a quanto richiesto da Stati Uniti e India. Da Washington e Nuova Delhi, due dei più grandi consumatori a livello globale, era arrivata una richiesta completamente opposta: aumentare la produzione nonostante la ripresa economica a singhiozzo, condizionata dalla diffusione del Covid-19. Proprio la possibilità di una nuova ondata frena non poco la scelta dei produttori di greggio, impauriti da un improvviso calo della domanda qualora il virus dovesse tornare a correre. I numeri ...