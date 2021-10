Inquinamento | violazione dei sigilli e scarico abusivo | arrestati i titolari di società partenopea

(Di mercoledì 6 ottobre 2021) Tempo di lettura: 4 minutiTorre Annunziata (Na) – Questa mattina i Carabinieri del Gruppo per la Tutela Ambientale di Napoli, nell’ambito delle indagini finalizzate ad accertare le cause dell’del fiume Sarno, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare applicativa della misura coercitiva degli arresti domiciliari, emessa dal GIP del Tribunale di Torre Annunziata su conforme richiesta della Procura della Repubblica, hanno proceduto all’arresto di 2 persone,dellaEurogalvanica s.r.l., con sede nel Comune di Torre Annunziata (NA), gravemente indiziate dei reati diambientale,deinonchédi reflui industriali. I provvedimenti cautelari scaturiscono dalle indagini ...

Sono ritenuti responsabili dei reati diambientale,dei sigilli nonché scarico abusivo di reflui industriali. Sversavano sostanze nocive come zinco, rame e ammoniaca ...Le ipotesi di reato riguardano lo scarico abusivo di rifiuti industriali, reiteratadei sigilli eambientale. In azione, dalle prime ore di questa mattina, i carabinieri del ...I Carabinieri del Gruppo per la Tutela Ambientale e la Transizione Ecologica di Napoli e della Compagnia di Napoli-Stella hanno dato esecuzione a due provvedimenti cautelari agli arresti domiciliari, ...a carico di due imprenditori per l’ipotesi di inquinamento ambientale del fiume Sarno, scarico abusivo di reflui industriali e reiterata violazione di sigilli. I provvedimenti si inseriscono ...