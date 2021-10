Green Pass Lavoro, le linee guida di Confindustria: controlli e regole (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Dal 15 ottobre il Green Pass sarà obbligatorio per accedere ai luoghi di Lavoro, sia nel pubblico che nel privato. Confindustria è intervenuta con una nota dal Decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, fornendo alcuni chiarimenti sui controlli e fornendo esempi che riguardano alcuni casi particolari. Il lavoratore che si reca in trasferta vedrà controllato il suo Green Pass non dal datore di Lavoro ma dal titolare della struttura presso cui si reca. Per il Lavoro a turni, soprattutto per quelli notturni, saranno deputati al controllo gli addetti alla vigilanza. Vediamo quindi tutte le considerazioni di Confindustria e le note sull’estensione della certificazione verde al Lavoro ... Leggi su leggioggi (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Dal 15 ottobre ilsarà obbligatorio per accedere ai luoghi di, sia nel pubblico che nel privato.è intervenuta con una nota dal Decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, fornendo alcuni chiarimenti suie fornendo esempi che riguardano alcuni casi particolari. Il lavoratore che si reca in trasferta vedrà controllato il suonon dal datore dima dal titolare della struttura presso cui si reca. Per ila turni, soprattutto per quelli notturni, saranno deputati al controllo gli addetti alla vigilanza. Vediamo quindi tutte le considerazioni die le note sull’estensione della certificazione verde al...

