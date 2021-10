Grande Fratello Vip: quanto guadagna Soleil Sorge? La verità (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Soleil Sorge è una delle assolute protagoniste di questa edizione del Grande Fratello Vip. Ma sapete quanto guadagna per partecipare al relity? Soleil Sorge è subito diventata uno dei punti di riferimento della nuova edizione del Grande Fratello Vip. La bella influencer è stata per diversi giorni al centro delle polemiche. Prima per la fine della L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di mercoledì 6 ottobre 2021)è una delle assolute protagoniste di questa edizione delVip. Ma sapeteper partecipare al relity?è subito diventata uno dei punti di riferimento della nuova edizione delVip. La bella influencer è stata per diversi giorni al centro delle polemiche. Prima per la fine della L'articolo proviene da Consumatore.com.

Advertising

GrandeFratello : Giulia e Tommaso sognavano il Grande Fratello da un bel po'... ed abbiamo un delizioso scoop per voi! Twittate co… - trash_italiano : Grande Fratello Vip, la regia lascia l'audio aperto e in casa sentono tutto: 'massa di imbecilli cerebrolesi' - MediasetPlay : Isa e Chia, blogger, influencer, super esperte di Grande Fratello... sono con noi! Twittate con #GFVIPPARTY per in… - Antonio99933937 : Sophie e soleil parlano che o si crea una storia d'amore stupenda come quella di Giulia e Pier oppure nel grande fr… - lorisz841 : RT @AlessiaTonini5: #GFVIP comunque Nicola si vede che è una persona problematica e sensibile e un contesto come il grande fratello non so… -