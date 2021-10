Ginnastica Ritmica, le nuove reginette regionali 2021 (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Ginnastica Ritmica: Le quattro campionesse regionali accedono direttamente alla nazionale in programma a Napoli l’ultimo fine settimana di ottobre. Con la disputa della seconda e decisiva prova di campionato, svoltasi ad Angri con l’organizzazione a cura della locale società Evoluzione Danza presieduta da Colomba Cavaliere, sono stati assegnati i titoli regionali individuali di categoria Allieve Leggi su 2anews (Di mercoledì 6 ottobre 2021): Le quattro campionesseaccedono direttamente alla nazionale in programma a Napoli l’ultimo fine settimana di ottobre. Con la disputa della seconda e decisiva prova di campionato, svoltasi ad Angri con l’organizzazione a cura della locale società Evoluzione Danza presieduta da Colomba Cavaliere, sono stati assegnati i titoliindividuali di categoria Allieve

Ultime Notizie dalla rete : Ginnastica Ritmica Ginnastica Ritmica, Torre del Greco vince nelle Allieve 3 con Sarah Izzo della Veseva ... sono stati assegnati i titoli regionali individuali di categoria Allieve Gold 2021 di Ginnastica Ritmica. Nelle A1 il titolo è andato a Laura Barone della Danza e Ginnastica Kodokan Atena Lucana di ...

Ginnastica Ritmica, Atena Lucana d'oro ai regionali con Barone ... sono stati assegnati i titoli regionali individuali di categoria Allieve Gold 2021 di Ginnastica Ritmica. Nelle A1 il titolo è andato a Laura Barone della Danza e Ginnastica Kodokan Atena Lucana di ...

Ginnastica Ritmica, Juvenilia Cava de' Tirreni d’oro con Russo Il Portico News Polisportiva Borghesiana: via al corso di base e agonistico di ginnastica ritmica Una novità assoluta per l’offerta sportiva della Polisportiva Borghesiana che mai aveva incluso questa disciplina tra quelle proposte nel centro sportivo di via Lentini. “Quando si è presentata questa ...

La ginnastica ritmica maschile in Russia, tra primi successi e tanti tabù Mosca è stata tra le prime al mondo ad aprire ai maschi le porte di questo sport, a inizio anni Duemila (in Italia la federazione riconosce ancora oggi solo la sezione femminile). Ma nonostante i russ ...

