Fornite tute anti-Covid irregolari | sequestro a imprenditori

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 6 ottobre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiAvrebbero fornito alle Aslprotettive monouso per la protezione daldifformi dai requisiti richiesti, intascando i soldi pubblici attraverso operazioni bancarie più che sospette: è l’accusa a carico di due fratellicui la Guardia di Finanza di Napoli ha sequestrato somme per circa 60mila euro, pari ai fondi erogati dalle tre Asl che avevano cercato di reperire sul mercato i dispositivi di protezione individuale durante l’emergenza pandemica. I due rispondono dei reati di truffa e frode nell’esercizio del commercio; altre cinque persone risultano indagate per numerose ipotesi di ricettazione. L’indagine, coordinata dalla Procura della Repubblica di Napoli Nord, è partita in seguito alla denuncia sporta dal legale rappresentante di una società attiva nella fornitura di dispositivi ...