Eurovision: il nome che non ci si aspetta per la conduzione, l'indiscrezione (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Si tratterebbe del giudice di X Factor, Mika Mika, cantante di fama internazionale e giudice di "X Factor" Italia, potrebbe presto condurre l'Eurovision. l'indiscrezione è stata lanciata questa mattina a Radio Deejay da Gabriele Corsi del "Trio Medusa" che ha detto: "Salutiamo Mika che sta conducendo X Factor e che sta sta per condurre l'Eurovision, l'abbiamo detto!". "Mika sta per condurre l'#Eurovision2022".Nella puntata di oggi di #ChiamateRomaTriunoTriuno su #RadioDeejay, Gabriele Corsi (commentatore dell'#Eurovision per l'Italia) lancia questa bomba.#ESC2022 #ESCITA pic.twitter.com/FdacQJPVm3 — Cinguetterai (@Cinguetterai) October 6, 2021 Se l'indiscrezione venisse confermata verrebbero scartate alcune ipotesi di questi mesi. Recentemente, nemmeno una settimana fa, Milly ...

