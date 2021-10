“Easy on me”: Adele è tornata (Di mercoledì 6 ottobre 2021) L’attesa è finita: Adele torna sulle scene con un nuovo singolo intitolato “Easy on me”. “Easy on me”: quando esce il nuovo singolo? L’ufficialità arriva dopo che Adele posta su Instagram un video. Si tratta di un teaser di pochi secondi, nel quale si vede uno scorcio in bianco e nero del viso della cantante. Il filmato è accompagnato dalle note del singolo “Easy on me”. Sono poche note, ma bastano a incuriosirci, soprattutto dopo la lunga attesa. Erano infatti 5 anni che i fan attendevano buone nuove dalla cantante. Adele aveva annunciato nel 2020 che a breve sarebbe arrivato un album, ma l’epidemia l’ha costretta a rivedere i piani. L’ultimo album si chiamava “25”. Questo di ultima uscita potrebbe chiamarsi “30”. Nel pubblicare il teaser, Adele appunta una data ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di mercoledì 6 ottobre 2021) L’attesa è finita:torna sulle scene con un nuovo singolo intitolato “on me”. “on me”: quando esce il nuovo singolo? L’ufficialità arriva dopo cheposta su Instagram un video. Si tratta di un teaser di pochi secondi, nel quale si vede uno scorcio in bianco e nero del viso della cantante. Il filmato è accompagnato dalle note del singolo “on me”. Sono poche note, ma bastano a incuriosirci, soprattutto dopo la lunga attesa. Erano infatti 5 anni che i fan attendevano buone nuove dalla cantante.aveva annunciato nel 2020 che a breve sarebbe arrivato un album, ma l’epidemia l’ha costretta a rivedere i piani. L’ultimo album si chiamava “25”. Questo di ultima uscita potrebbe chiamarsi “30”. Nel pubblicare il teaser,appunta una data ...

