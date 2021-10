È più pericoloso mettersi al volante che vaccinarsi, afferma Burioni (Di mercoledì 6 ottobre 2021) AGI - “L'Italia ha raggiunto risultati ragguardevoli nella vaccinazione contro Covid, ma ancora restano senza vaccino popolazioni particolarmente a rischio. In particolare oltre 3 milioni di ultracinquantenni mancano all'appello”, analizza il virologo e immunologo Roberto Burioni in un intervento sul Corriere della Sera, per il quale, a proposito di vaccini, “il fanatismo è sempre negativo, la paura è un sentimento utile a preservarci la vita, quando ragionevole”. “Non essendo possibile viaggiare nel futuro, qualunque effetto a lungo termine si conosce con certezza solo a lungo termine”, spiega Burioni, mentre “ci sono poi gli effetti collaterali a breve termine, che questo vaccino ha così come tutti i farmaci esistenti sulla terra” ma “fortunatamente i vaccini utilizzati contro Covid in Italia (quelli a mRna) sono estremamente sicuri. Sono stati ... Leggi su agi (Di mercoledì 6 ottobre 2021) AGI - “L'Italia ha raggiunto risultati ragguardevoli nella vaccinazione contro Covid, ma ancora restano senza vaccino popolazioni particolarmente a rischio. In particolare oltre 3 milioni di ultracinquantenni mancano all'appello”, analizza il virologo e immunologo Robertoin un intervento sul Corriere della Sera, per il quale, a proposito di vaccini, “il fanatismo è sempre negativo, la paura è un sentimento utile a preservarci la vita, quando ragionevole”. “Non essendo possibile viaggiare nel futuro, qualunque effetto a lungo termine si conosce con certezza solo a lungo termine”, spiega, mentre “ci sono poi gli effetti collaterali a breve termine, che questo vaccino ha così come tutti i farmaci esistenti sulla terra” ma “fortunatamente i vaccini utilizzati contro Covid in Italia (quelli a mRna) sono estremamente sicuri. Sono stati ...

