Delega fiscale, la Lega rompe con Draghi. E ora Salvini rischia (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Dopo l'assenza dela Lega in Consiglio dei ministri – e prima ancora con l'abbandono della cabina di regia sulla DeLega fiscale -, tensione alle stelle nel governo guidato da Mario Draghi, con Matteo Salvini che chiede "chiarezza" all'esecutivo su una legge che "non conteneva quanto previsto dall'accordo" e rassicurazioni sulle tasse che, dice, "non è il momento di aumentare". Una mossa, quella della Lega, che non è inedita. Già nell'aprile scorso, durante lo scontro sulle misure in tema di covid, il Carroccio aveva fatto mancare il suo voto al decreto sulle riaperture e sul coprifuoco. Ora il secondo round sul fisco. Pesante il forfait del Carroccio, dunque, che per il premier andrà spiegato ma che, assicura, "non necessariamente" pone un problema serio per l'azione di ...

elio_vito : Quando un partito importante (come la Lega) non approva in Consiglio dei Ministri un provvedimento importante (come… - borghi_claudio : Salvini sta mettendo alcuni puntini sulle i sulla delega fiscale in conferenza stampa. - marattin : La delega fiscale -che rispecchia totalmente il documento parlamentare votato da tutti il 30 giugno-parla di riform… - akipopilo : RT @carmenthesister: Un ddl di delega fiscale presentato in quattro e quattr'otto che ignora il lavoro di mesi della Commissione parlamenta… - emigrante81 : RT @elio_vito: Quando un partito importante (come la Lega) non approva in Consiglio dei Ministri un provvedimento importante (come la deleg… -