Dayane Mello: Nego Do Borel de A Fazenda è stato ritrovato dopo la segnalazione della madre (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Nego Do Borel, il rapper accusato di aver violentato Dayane Mello, era scomparso da casa dallo scorso 4 ottobre, la madre aveva lanciato l'allarme temendo per la sua vita. Il cantante Nego Do Borel è stato ritrovato: l'uomo, che secondo molti avrebbe stuprato Dayane Mello all'interno del reality A Fazenda, era in un motel a nord di Rio de Janeiro. Nego, nei giorni scorsi, come hanno mostrato le immagini de Le Iene, tratte dalle storie di Instagram del rapper, aveva passato la giornata in barca divertendosi con alcuni amici. Roseli Viana, madre di Nego Do Borel, nelle scorse ore aveva denunciato alla polizia la scomparsa ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 6 ottobre 2021)Do, il rapper accusato di aver violentato, era scomparso da casa dallo scorso 4 ottobre, laaveva lanciato l'allarme temendo per la sua vita. Il cantanteDo: l'uomo, che secondo molti avrebbe stupratoall'interno del reality A, era in un motel a nord di Rio de Janeiro., nei giorni scorsi, come hanno mostrato le immagini de Le Iene, tratte dalle storie di Instagram del rapper, aveva passato la giornata in barca divertendosi con alcuni amici. Roseli Viana,diDo, nelle scorse ore aveva denunciato alla polizia la scomparsa ...

Advertising

redazioneiene : .@Daymelloreal non ricorda, non sa se è stata vittima di uno stupro e non può uscire dal reality la Fazenda. Noi co… - ilpost : Il cantante brasiliano Nego do Borel è accusato di aver stuprato una modella (Dayane Mello, famosa anche in Italia)… - bibinhamorena : @rocarelli A lenda Dayane mello. - JosimarSilva275 : RT @Tropa_Reallity: Dayane Cristina Mello ?? - DreamTeamCB : RT @pazzeska6: dayane mello nominata ancora una volta in casa perché non ci saranno altri concorrenti al di fuori di lei, punto #gfvip -